Украина требует от РФ срочный гуманитарный коридор из "Азовстали"

Вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует от РФ срочный гуманитарный коридор из комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня", - отметила Верещук в Telegram.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - отметила министерша.

Враг продолжает атаковать "Азовсталь", где находятся защитники и мирные люди – женщины, дети, старики. Несмотря на заявления оккупантов о "зеленом коридоре", гражданские боятся покидать свои подвалы из-за постоянных обстрелов. Оккупационные войска не соблюдают режим тишины.

Сами военные не согласны на сдачу в плен и активно защищаются.

Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, сохраняя личное стрелковое оружие.