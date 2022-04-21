"Азов" уничтожил в Мариуполе три танка, два БМП и БТР

Техника уничтожена за последние двое суток.

Несмотря на сверхсложную ситуацию в Мариуполе украинские воины за последние двое суток уничтожили три танка оккупантов.

Об этом говорится в Телеграмм-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".

Также уничтожены боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

“Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк «Азов» за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина требует от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь". Там находится около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

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