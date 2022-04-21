Для оккупированных сел Херсонщины сегодня согласовали гуманитарный коридор

Эвакуироваться можно до 16 часов.

21 апреля для оккупированных сел Херсонщины согласовали гуманитарный коридор. Выехать можно в Днепропетровщину.

Эвакуация будет проходить на 16 машинах - скорой помощи и автобусах, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Херсонскую область колонна едет без остановок по маршруту: Марьянское – поворот на "Арбузе" – Миролюбовка – Нововознесенское – Высокополье.

Из Херсонской области ориентировочный график движения таков:

12.00 – 12.20 – посадка в Высокополье. Сельский Совет, ул. Освободителей, 112.

12.20 – 12.40 – переезд в с.Нововознесенское

12.40 – 12.55 – посадка переселенцев. Сельский совет, ул. Школьно, 28Б

12.55 – 13.15 – переезд в с. Миролюбовка.

13.15 – 13.30 – посадка переселенцев. Школа, ул.Шевченко, 82

13.30 – отъезд колонны в Марьянский назад по тому же маршруту.

Эвакуация до 16:00.

"На время работы "зеленого коридора" объявлен режим тишины", - отметил он.

Напомним, сегодня продолжается эвакуация из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы – на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00. Возможны изменения.