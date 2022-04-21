Президентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФ

На телевизионных дебатах между кандидатами в президенты Франции действующий хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине.

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не упал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он накануне второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что на РоSSию нужно усиливать давление. В частности, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны. По его словам, он готов работать над тем, чтобы РоSSия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.