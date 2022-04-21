Президентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФ

А также обвинил свою главную конкурентку Ле Пен в зависимости от РФ, информирует ZN.ua.

Президентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФ
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

На телевизионных дебатах между кандидатами в президенты Франции действующий хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине.

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не упал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он накануне второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что на РоSSию нужно усиливать давление. В частности, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны. По его словам, он готов работать над тем, чтобы РоSSия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.

В то же время, значительную часть выступления Макрон посвятил атаке на свою главную конкурентку - Марин Ле Пен. Он обвинил ее в зависимости от РоSSии, так как несколько лет назад взяла кредит у банка РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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