Без вести пропали от 3500 до 5000 детей из Мариуполя, которых вывезли оккупанты, – Зеленский

От трех с половиной до пяти тысяч детей из Мариуполя пропали без вести после вывоза роSSийскими оккупантами. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью французскому каналу BFM TV.

"Некоторое количество отправилось в сторону территории, которую контролирует Украина, в сторону Запорожской области. А некоторая часть была эвакуирована в сторону территории, которую контролирует РоSSийская Федерация. Все эти тысячи человек исчезли. Все дети, все взрослые. Они находятся сейчас в разных городах, лагерях специальных, а некоторые просто исчезли", – сообщил он.

Президент подчеркнул, что это ужасная трагедия. Люди на заводе "Азовсталь" не дают захватить захватить полностью Мариуполь – и пограничники, и нацгвардейцы, и полицейские, тысяча женщин и детей.

"Вопрос о том, что речь идет на часы – правда. Мы не знаем, сколько часов или дней они могут там продержаться. Что касается нашей армии – дойти эти оккупированные километры нам не дает военная техника роSSийская", – добавил президент.

Напомним, вчера гуманитарным коридором из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным рейсам. Эвакуация из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей продолжится и сегодня.

Вчера командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия к военным Мариупольского гарнизона и укрывающихся на заводе мирных жителей. Он отметил, что это может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего несколько дней, а то и часов".

На 20 апреля Украина предварительно договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Все время оккупанты не только держали город в блокаде, но и мешали централизованной эвакуации. Выезд был возможен только частным транспортом, и это не каждый день.

Мэр Мариуполя призвал горожан не бояться эвакуации и уехать.

Помочь в эвакуации из Мариуполя давали Греция и Турция. Пойманный СБУ нардеп Виктор Медведчук также согласился обменяться на защитников и жителей Мариуполя.

По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, всего оккупанты вывезли более 121 000 украинских детей. В частности, вывезена 12-летняя сирота из Мариуполя.