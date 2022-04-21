ВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фото

В Украине ликвидировано уже восемь генералов роSSийской армии, которая ведет в Украине жестокую войну. Стало известно также о гибели командира второй роты террористического батальона "Спарта" Сергея Аграновича, известный под позывным "Водяной", информирует Апостроф.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Уточняется, что Агранович был ликвидирован ВСУ в ходе боев за Авдеевку.

Напомним, в начале марта в районе Волновахи бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командира террористического батальона "Спарта" Владимира Жогу.

Также "Апостроф" рассказывал, что 13 апреля в Украине на войне, затеянной Россией, погиб очередной роSSийский полковник. Украинские защитники ликвидировали офицера Михаила Нагамова.


Лена Руденко, Апостроф

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