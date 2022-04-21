ВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фото

В Украине ликвидировано уже восемь генералов роSSийской армии, которая ведет в Украине жестокую войну. Стало известно также о гибели командира второй роты террористического батальона "Спарта" Сергея Аграновича, известный под позывным "Водяной", информирует Апостроф .

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Уточняется, что Агранович был ликвидирован ВСУ в ходе боев за Авдеевку.

Напомним, в начале марта в районе Волновахи бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командира террористического батальона "Спарта" Владимира Жогу.