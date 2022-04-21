Оккупанты обстреляли Николаев: погиб один человек, двое получили ранения

Войска РФ продолжают обстреливать жилые кварталы.

Оккупанты обстреляли Николаев: погиб один человек, двое получили ранения
© ГСЧС Украины

РоSSийские оккупационные войска в четверг, 21 апреля, обстреляли Николаев, отметил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

В результате обстрелов один житель города погиб, двое получили ранения.

"В результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых. Сейчас ликвидируем последствия", - отметил Ким.

20 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе и попросил горожан оставаться в укрытиях.


Анна Конюченко, ZN.ua

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