Армия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику — ГУР Минобороны

Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали планам РФ в короткие сроки добиться успеха в войне против Украины, а также создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой роSSийской группировки в связи с большими потерями, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, для восстановления боевых возможностей ВС РФ все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов.

В частности, как сообщает ГУР Минобороны, в течение апреля:

- с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";

- из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";

- из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ВО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

- из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) - 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

«Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята с арсеналов Западного ВО», - отмечает разведка.

Восстановление боеспособности и укомплектования ВВТ группировка войск Западного ВО осуществляется, в том числе за счет ВВТ, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от ГКУ). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215 орвб (Маршала Жукова) 20А, сообщает ГУР.