Литва передала Украине тяжелые минометы

Помощь Литвы оценивается в десятки миллионов евро.

Литва передала Украине тяжелые минометы
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Фото: Радіо Свобода

Литва передала Украине партию тяжелых минометов. Об этом сообщил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, пишет BNS.

Он не назвал количество единиц оружия, однако отметил, что стоимость переданной военной помощи составляет десятки миллионов евро.

По словам Анушаускаса, Литва регулярно направляет Украине вооружение и амуницию. Украине передан не только ракетный комплекс «Стингер», но и другое противотанковое, зенитное оружие, боеприпасы, гранаты, пулеметы.

“Я счел месяц назад, это было 35 должностей разного типа. …Остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз выше», – отметил министр.

Напомним, Германия вычеркнула из списка военной помощи Украине тяжелое вооружение вроде бы из-за того, что его не поставляют другие страны.

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