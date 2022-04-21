Украинская сторона попытается открыть гумкоридор из трех населенных пунктов в Херсонской области и Мариуполя

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в четверг, 21 апреля, украинская сторона попытается пробить гуманитарный коридор из Херсонской области и Мариуполя.

"Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка", - отметила Верещук в Telegram.

В пгт Высокополье точкой сбора указана ул. Вызволителей, 112; в с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б; в с. Миролюбовка – на ул. Шевченко, 82 (возле школы).

По ее словам, вчерашнему гуманитарному коридору из Маиуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам.

"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье. Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей", - подчеркнула Верещук.

Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.