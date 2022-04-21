Украинская сторона попытается открыть гумкоридор из трех населенных пунктов в Херсонской области и Мариуполя

В Мариуполе продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, информирует ZN.ua.

Украинская сторона попытается открыть гумкоридор из трех населенных пунктов в Херсонской области и Мариуполя
© Ратушняк Александр / УНІАН

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в четверг, 21 апреля, украинская сторона попытается пробить гуманитарный коридор из Херсонской области и Мариуполя.

"Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка", - отметила Верещук в Telegram.

В пгт Высокополье точкой сбора указана ул. Вызволителей, 112; в с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б; в с. Миролюбовка – на ул. Шевченко, 82 (возле школы).

По ее словам, вчерашнему гуманитарному коридору из Маиуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам.

"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье. Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей", - подчеркнула Верещук.

Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Верещук: эвакуация из Мариуполя продолжится сегодняВерещук: эвакуация из Мариуполя продолжится сегодня
80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА
"Осталось выйти из Мариуполя": украинский воин похвастался зарплатой и рассказал о своей мечте"Осталось выйти из Мариуполя": украинский воин похвастался зарплатой и рассказал о своей мечте
80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА
От роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - ЗеленскийОт роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский
Защитники Мариуполя назвали условия своего выхода с завода "Азовсталь"Защитники Мариуполя назвали условия своего выхода с завода "Азовсталь"
На Пасху отменят комендантский час в Черкасской области, - ОВАНа Пасху отменят комендантский час в Черкасской области, - ОВА
Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — НуландСоюзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд
Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — ВерещукГуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — Верещук
Украина готова к любым форматам обмена для спасения людей из Мариуполя, – ЗеленскийУкраина готова к любым форматам обмена для спасения людей из Мариуполя, – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости