Большие потери РФ на Слобожанщине, принудительная мобилизация украинцев на Херсонщине, – сводки Генштаба

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о роSSийском вторжении по состоянию на 06.00 21.04.2022.

Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

В Балаклее раненых роSSийских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для роSSийских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше ведет артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители роSSийских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, роSSийские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобугском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

Напомним, по данным разведки, оккупанты получили приказ убить всех пленных украинцев в районе Попасной.