Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич.

РоSSия привлекает к войне против Украины несовершеннолетних и выпускников пропагандистских "патриотических" организаций ОРДЛО, как "Юность Новороссии". Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области. В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.

В "Юности Новороссии" учились более 90 несовершеннолетних, большинство из них – сироты и дети, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.

Известно, что при выполнении боевых задач оккупантов погиб выпускник указанного военного клуба Андрей "Цербер". Похороны парня состоялись 15 апреля.

Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории Запорожской области возглавляет т.н. "Энергодарское межрайонное управление милиции".