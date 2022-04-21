Оккупанты бросают подростков и молодежь из ОРДЛО в бои против ВСУ: детей тренируют с 10 лет

Оккупанты бросают подростков и молодежь из ОРДЛО в бои против ВСУ: детей тренируют с 10 лет

Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич.

РоSSия привлекает к войне против Украины несовершеннолетних и выпускников пропагандистских "патриотических" организаций ОРДЛО, как "Юность Новороссии". Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области. В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.

В "Юности Новороссии" учились более 90 несовершеннолетних, большинство из них – сироты и дети, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.

Известно, что при выполнении боевых задач оккупантов погиб выпускник указанного военного клуба Андрей "Цербер". Похороны парня состоялись 15 апреля.

Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории Запорожской области возглавляет т.н. "Энергодарское межрайонное управление милиции".


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты почти месяц держали в заложниках студента-иностранца: его избивали и пытали токомОккупанты почти месяц держали в заложниках студента-иностранца: его избивали и пытали током
РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУРФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
Оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Ураганов": что известно о разрушенияхОккупанты накрыли Днепропетровщину из "Ураганов": что известно о разрушениях
РФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведкаРФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведка
С начала войны в Украине от рук роSSийских захватчиков погибли 208 детей — Офис генпрокурораС начала войны в Украине от рук роSSийских захватчиков погибли 208 детей — Офис генпрокурора
80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА
РоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграетРоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграет
КамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряетсяКамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряется
Оккупанты пошли в наступление на Харьковщине в форме ВСУ: где врагу удалось прорватьсяОккупанты пошли в наступление на Харьковщине в форме ВСУ: где врагу удалось прорваться
Последние новости
Подгружаем последние новости