Шойгу заверил Путина, что Мариуполь взяли, но "надо еще три-четыре дня"

Путин приказал не "лезть в катакомбы" "Азовстали", а выжыдать, информирует ZN.ua.

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о «взятии Мариуполя», но признал невозможность пока взять «Азовсталь». Общение министра и президента с публичным обсуждением на камеру «спецоперации» транслировали роSSийские медиа.

Шойгу заявил Путину, что весь Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», «взят под контроль», а на заводе укрылись не более двух тысяч военных и «иностранных наемников», а также там могут находится гражданские.

В ответ Путин приказал Шойгу не штурмовать промышленную зону в Мариуполе.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", - сказал Путин, добавив что « не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела».

В ответ Шойгу заверил, что «на завершение операции по "Азовстали" нужно три-четыре дня».

В свою очередь в «Азове» утром заявили, что несмотря на сверхсложную ситуацию, за последние двое суток украинские военные продолжают борьбу, в частности уничтожили три танка, две БМП и БТР.

Отметим, что на территорию завода «Азовсталь» последние дни целенаправленно сбрасывали сверхтяжелые бомбы. Два дня назад в полке «Азов» сообщили, что завод «уничтожен практически полностью».

Помимо полка «Азов», на заводе находятся также бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и около тысячи гражданских.


Ирина Знась, ZN.ua

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