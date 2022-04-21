Германия вычеркнула из списка поставок Украине тяжелое вооружение, - Bild

Из 15 позиций, которые запросила Украина, осталось три.

Министерство обороны Германии по требованию канцелярии изъяло все тяжелое вооружение из списка запросов, предоставленных Украиной, хотя немецкая промышленность готова его поставить в кратко- и среднесрочной перспективе. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.

Украина, в частности, просила о поставках танков "Леопард", БТРов "Пума", "Мардер", "Боксер", "Фукс", реактивных систем залпового огня и противокорабельных ракет, противотанковых ракет типов "Милан" и "Шпик". Также Украина также хотела приобрести бронетранспортер Fuchs из германских запасов.

Одно Федеральное министерство обороны укорачивало список Украины с 48 до 24 страниц - из него исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине еще в середине марта. Даже современные танки "Леопард 2".

Издание отмечает, что общая стоимость всего «консолидированного» немецкого вооружения для Украины составляет лишь 307 миллионов евро, а это менее трети помощи Украине, которую Германия анонсировала ранее.

В конце концов, в отредактированном Германией списке остались: транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также «полевое оборудование».

Издание отмечает, что планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику.

Транспортные средства включают в себя модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.

BILD отмечает, что, узнав об исключении Германией тяжелого вооружения из списка, Министерство обороны Украины направило еще два запроса – 9 и 16 апреля – с просьбой предоставить танки Leopard 2, самоходные гаубицы "2000", а также зенитные ракеты "IRIS-T".

Но, по данным издания, германское правительство проигнорировало эти письма.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не снабжает тяжелым вооружением, поскольку этого не делают и другие страны - США , Канада, Великобритания, Франция. На самом деле, США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Бундесвер исчерпал свои возможности поставлять оружие Украине, однако это может делать немецкая промышленность и заверил, что Германия оплатит вооружение, которое закажет Украина. Также министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ увеличит бюджет военной помощи на 2022 год до двух миллиардов евро, более миллиарда которых пойдет на помощь Украине. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца за слова о "исчерпанной способности поставлять оружие" и призвал правительство Германии "играть открытыми картами в этом важнейшем вопросе, а не ходить вокруг".