Елизавете II исполнилось 96 лет: дворец показал новое фото королевы

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 96 лет. В честь дня рождения монархини королевский дворец поделился в социальных сетях ее новым фото.

Соответствующая публикация появилась на странице The Royal Family в Instagram. На снимке можно увидеть, как Ее Величество позирует в длинном пальто свободного кроя вместе с двумя белоснежными пони по прозвищу Байбек Кэти и Байбек Найтингейл. На заднем плане также можно заметить цветущие деревья.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

В публикации говорится, что фотография была сделана в прошлом месяце на территории Виндзорского замка. Обе лошади появятся в захватывающем шоу "Празднование платинового юбилея: галоп сквозь историю" в следующем месяце, а члены королевской семьи должны появиться верхом на этих вечерних представлениях. Также уточняется, что впервые постановка была показана публике 1943 года, с тех пор королева посещала все Королевские Виндзорские конные выставки.

В этом году Ее Величество проводит свой день рождения в поместье в Сандрингеме, в коттеджном доме Вуд-Фарм, где раньше любила бывать вместе с мужем Филиппом, информирует Апостроф.

Фото: Getty Images

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. В канун свадьбы с принцессой Филиппу присвоили титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве. В браке Филиппа и Елизаветы родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдуард, граф Вессекский.

  • Меган Маркл и принц Гарри посетили королеву Елизавету II впервые после переезда в США. Встреча герцога и герцогини Сассекских с Ее Величеством была не слишком долгой, поскольку пара посетила королеву по дороге в Гаагу.

Любовь Блажко, Апостроф

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