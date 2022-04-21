На разрушенном футбольном стадионе в Чернигове нашли неразорванный 500-киллограмовый снаряд

Арена "Десны" подверглась огромным разрушениям.

На разрушенном футбольном стадионе в Чернигове нашли неразорванный 500-киллограмовый снаряд
Работники уже приступили к обезвреживанию территории стадиона
© ФК Шахтер

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что на стадионе местной команды "Десна" обнаружили неразорвавшийся снаряд ФАБ-500.

Это 500-килограммовая неуправляемая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. Местные работники уже приступили к обезвреживанию территории стадиона.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

В первую ночь войны в Чернигове на трибуну стадиона попала ракета, во вторую стадион был обстрелян "Градами", а в третью - авиацией.

Кроме того, возле стадиона находилась небольшая база "Десны", которую также уничтожили роSSийские оккупанты.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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