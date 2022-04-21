Оккупанты почти месяц держали в заложниках студента-иностранца: его избивали и пытали током

Террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях является военным преступлением.

РоSSийские оккупанты совершают террор не только против мирных жителей Украины, но и граждан других стран. Так, в Мариуполе захватчики почти месяц пытали студента местного государственного университета Гусейна Абдуллаева.

Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Абдуллаев попал в плен к рашистам 17 марта, когда пытался скрыться из осажденного города. Оккупанты задержали его на одном из блокпостов близ Бердянска. Мужчину заставили раздеваться, на его теле искали татуировки, а затем надели наручники и отвезли в СИЗО.

Иностранец неоднократно отмечал, что является гражданином Азербайджана и в качестве доказательства показывал документы. Однако оккупанты, применяя ток, пытались выбить из него признание о том, что он принадлежит к военному батальону "Азов".

Пытки током захватчики приостановили всего за несколько дней до того, как была достигнута договоренность об его освобождении, однако они продолжали жестокие избиения.

Сам освобожденный иностранец рассказал, что слышал крики из других камер, где пытали людей, и звуки выстрелов.