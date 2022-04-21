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2022-04-21
«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту
Украина не исключает такой вариант при удобном случае.
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Украина не исключает возможности уничтожения незаконно сооруженного Россией моста через Керченский пролив,
На вопрос, могут ли Вооруженные силы Украины «врубить» по Крымскому мосту, которым РоSSия перекидывает военную помощь, он ответил, что не отрицает такой возможности.
«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если еще будет возможность, мы это обязательно сделаем», – ответил секретарь СНБО.
Напомним, что мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Россией Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года.
Ирина Знась, ZN.ua