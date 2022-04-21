«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту

Украина не исключает возможности уничтожения незаконно сооруженного Россией моста через Керченский пролив, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

На вопрос, могут ли Вооруженные силы Украины «врубить» по Крымскому мосту, которым РоSSия перекидывает военную помощь, он ответил, что не отрицает такой возможности.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если еще будет возможность, мы это обязательно сделаем», – ответил секретарь СНБО.