РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ

Оккупанты также потеряли 172 самолета и 829 танков.

РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ
© КГГА, Алексей Самсонов

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 21 тысячи солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
  • танков – 829 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 118 единиц;
  • артиллерийских систем – 393 единицы;
  • РСЗО – 136 единиц;
  • средства ПВО – 67 единиц;
  • самолетов – 172 единицы;
  • вертолетов – 151 единица;
  • автомобильной техники – 1508 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отметили: данные по потерям уточняются.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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