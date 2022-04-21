Новостей.COM ⇒
2022-04-21
РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ
Оккупанты также потеряли 172 самолета и 829 танков.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 21 тысячи солдат,
Общие боевые потери врага с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
- танков – 829 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 118 единиц;
- артиллерийских систем – 393 единицы;
- РСЗО – 136 единиц;
- средства ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 172 единицы;
- вертолетов – 151 единица;
- автомобильной техники – 1508 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе отметили: данные по потерям уточняются.
Анастасия Гурин, ZN.ua