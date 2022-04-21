С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 21 тысячи солдат, сообщает Генштаб ВСУ.



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[url=http://novostey.com/politic/news962601.html]РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news962601.html>РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ - Политика на Новостей.COM</a>

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