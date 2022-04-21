В Бородянке нашли еще два массовых захоронения мирных граждан: фото

В поселке городского типа Бородянка Киевской области, который является одним из наиболее пострадавших во время роSSийской оккупации, обнаружили еще два массовых захоронения жертв россиян.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Апостроф.

Всего найдено девять погибших от рук роSSийских оккупантов. В одной могиле находились двое мужчин 35 лет, а рядом - девочка 15 лет.

Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – 4 мужчины и 2 женщины. Четырех удалось идентифицировать – это местные жители, имена двух других погибших пока остаются неустановленными.

"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. РоSSийские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали сопротивления и не представляли никакой угрозы", – сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Все тела доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Позднее идентифицированные тела передадут родственникам для захоронения.


Лена Руденко, Апостроф

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