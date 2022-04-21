Враг обстрелял частный сектор Николаева ракетами, на Херсонщине ситуация становится еще более критической, – сводки ОВА

Информацию о раненых и пострадавших херсонцах получить невозможно.

Враг обстрелял частный сектор Николаева ракетами, на Херсонщине ситуация становится еще более критической, – сводки ОВА
Ракета (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Сумщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг обстрелял из "Ураганов" пригород Зеленодольска. Люди не пострадали, говорится в сводке от голов ОВА по состоянию на 8 утра.

В Харьковской области в эти сутки интенсивность обстрелов уменьшилась, ночь была значительно спокойнее. По области ведутся активные бои в Изюмском направлении.

В Луганской области ситуация сложная. Враг ведет постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. Значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске.

В Донецкой – обстрелы вдоль всей линии разграничения. Под утро – активизация врага вблизи Марьинки и Новомихайловки. Ситуация контролируется ВСУ.

В Херсонской области из-за оккупации ситуация становится более критической. Взрывы и обстрелы слышны во всех районах. Уничтожена инфраструктура. Информация о раненых и пострадавших гражданских лицах пока недоступна.

Николаев вечером получил ракетные удары. Взрывы раздавались в центре города, где находятся частные дома. По предварительной информации, жертв нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 80% территории области находится под контролем роSSийских войск. Кременная захвачена полностью, Рубежное и Попасная – частично. Бои продолжаются.



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