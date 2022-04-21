Парк ВВС Украины стал больше благодаря поставкам комплектующих - CNN

Передача Украине комплектующих для обслуживания и ремонта военных самолетов позволила Украинским ВВС увеличить свой парк на 20 бортов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны США .

Источник не назвал, какие страны предоставили комплектующие и т.н. платформы, но акцентировал, что США и другие страны работали, чтобы поднять в воздух как можно больше украинские боевых самолетов.