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2022-04-21
Парк ВВС Украины стал больше благодаря поставкам комплектующих - CNN
Запад наладил каналы поставок комплектующих для обслуживания и ремонта самолетов ВВС Украины
© Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook
Передача Украине комплектующих для обслуживания и ремонта военных самолетов позволила Украинским ВВС увеличить свой парк на 20 бортов.
Об этом сообщает
Источник не назвал, какие страны предоставили комплектующие и т.н. платформы, но акцентировал, что США и другие страны работали, чтобы поднять в воздух как можно больше украинские боевых самолетов.
"Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", – уточнил источник, информирует
Юлия Мельничук, ZN.ua