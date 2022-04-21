Парк ВВС Украины стал больше благодаря поставкам комплектующих - CNN

Запад наладил каналы поставок комплектующих для обслуживания и ремонта самолетов ВВС Украины

Парк ВВС Украины стал больше благодаря поставкам комплектующих - CNN
© Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

Передача Украине комплектующих для обслуживания и ремонта военных самолетов позволила Украинским ВВС увеличить свой парк на 20 бортов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны США.

Источник не назвал, какие страны предоставили комплектующие и т.н. платформы, но акцентировал, что США и другие страны работали, чтобы поднять в воздух как можно больше украинские боевых самолетов.

"Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", – уточнил источник, информирует ZN.ua.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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