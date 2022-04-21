Верещук: эвакуация из Мариуполя продолжится сегодня

Гуманитарным коридором из Мариуполя вчера удалось уехать четырём эвакуационным автобусам – они заночевали в Бердянске и вскоре будут в Запорожье. Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции ВТО Ирина Верещук.

По ее словам эвакуация из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей продолжится и сегодня.

Посадка в автобусы – на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00.

"Безопасная ситуация сложная. Могут быть перемены. Прошу следить за официальными сообщениями", - отметила Верещук.