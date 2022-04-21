Верещук: эвакуация из Мариуполя продолжится сегодня
Автобусы отправляются в 14:00.
Гуманитарным коридором из Мариуполя вчера удалось уехать четырём эвакуационным автобусам – они заночевали в Бердянске и вскоре будут в Запорожье. Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции ВТО Ирина Верещук.
По ее словам эвакуация из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей продолжится и сегодня.
Посадка в автобусы – на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00.
"Безопасная ситуация сложная. Могут быть перемены. Прошу следить за официальными сообщениями", - отметила Верещук.
Напомним, вчера гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось - оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявили, что готовы ехать в Мариуполь на переговоры для эвакуации и мирных жителей и бойцов полка "Азов".