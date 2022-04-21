"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля

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Оккупанты продолжают считать, что все еще способны на блицкриг.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Параллельно с действиями на фронте, россияне хотят показать своему избирателю, как создают "хнр" и некоторые временно оккупированные районы присоединяют к так называемой "днр", - сказал Денисенко, комментируя планы оккупантов.

Херсон, митинг, флаги Украины

По его словам, назначение «референдума» на будний день, 27 апреля, свидетельствует о том, что россияне планируют делать псевдоистории по типу выборов мэра Мариуполя.

«Они хотят показать хоть какую-нибудь победу для своего избирателя», - сообщил Денисенко.

Также советник главы МВД отметил, что необходимо готовиться к тому, что следующие дни будут очень сложные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дата имитации волеизъявления народа назначена на 27 апреля.

В вою очередь в украинской разведке предупредили, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации».

После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев, - констатировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.


Катерина Петренко, politeka.net

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