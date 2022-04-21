Оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Ураганов": что известно о разрушениях

Оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Ураганов": что известно о разрушениях

Оккупанты обстреляли из «Ураганов» Зеленодольск в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко.

«Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из «Ураганов» Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды», - сообщил Резниченко.

Он также уточнил, что в этому часу специалисты все восстановили – вода и электричество уже есть.

В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе все спокойно.

«Кривой рог! На утро 21 апреля у нас все ровно. По Зеленодольску за ночь восстановлено водоснабжение, канализация, подача электричества частично. Много перебито линий. Работают энергетики», - объявил Вилкул.

На территории Криворожского района и Днепропетровской области роSSийских войск нет.

"Дальний периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области, там идут бои. И постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района", – сообщил ранее глава ВА Кривого Рога.


Катерина Петренко, politeka.net

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