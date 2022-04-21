80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА

Ситуация может измениться в любой момент.

80% территории Луганской области находится под контролем роSSийских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

“Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично. Бои продолжаются. Ситуация может измениться в любой момент”, – отметил глава ОВА.

По его словам, обстрелы усилились, люди не могут выйти из бомбоубежищ, россияне на оккупированных территориях мародерят.

“Штурмы стали частыми, россияне постоянно пытаются прорваться, но без успеха. Наши защитники делают все, чтобы орки ехали домой в пакетах”, - сказал Гайдай.

По словам главы ОВА, с коммуникациями в регионе - катастрофа.

“В некоторых населенных пунктах вообще ничего нельзя сделать. Разрушение не подлежит восстановлению. То есть мы уже не можем вернуть свет, воду, газ. Все. Только после войны”, – говорит Гайдай.

По его словам, людей в области остаются около 70 тысяч.

Также, по его мнению, обстрелы перед Пасхой могут усилиться.

“Что это значит для мирных? Только молиться, чтобы выдержало бомбоубежище. Или эвакуироваться. Решение за Вами”, - сказал Гайдай.

По словам главы региона, по состоянию на утро 21 апреля на линии фронта отражены девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", - отметил Гайдай.

Напомним, в Северодонецке роSSийская армия разрушила все продовольственные склады.