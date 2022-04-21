80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА

Ситуация может измениться в любой момент.

80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

80% территории Луганской области находится под контролем роSSийских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

“Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично. Бои продолжаются. Ситуация может измениться в любой момент”, – отметил глава ОВА.

По его словам, обстрелы усилились, люди не могут выйти из бомбоубежищ, россияне на оккупированных территориях мародерят.

“Штурмы стали частыми, россияне постоянно пытаются прорваться, но без успеха. Наши защитники делают все, чтобы орки ехали домой в пакетах”, - сказал Гайдай.

По словам главы ОВА, с коммуникациями в регионе - катастрофа.

“В некоторых населенных пунктах вообще ничего нельзя сделать. Разрушение не подлежит восстановлению. То есть мы уже не можем вернуть свет, воду, газ. Все. Только после войны”, – говорит Гайдай.

По его словам, людей в области остаются около 70 тысяч.

Также, по его мнению, обстрелы перед Пасхой могут усилиться.

“Что это значит для мирных? Только молиться, чтобы выдержало бомбоубежище. Или эвакуироваться. Решение за Вами”, - сказал Гайдай.

По словам главы региона, по состоянию на утро 21 апреля на линии фронта отражены девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", - отметил Гайдай.

Напомним, в Северодонецке роSSийская армия разрушила все продовольственные склады.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Уцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВАУцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВА
80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА
Попытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД ГерманииПопытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД Германии
На Пасху отменят комендантский час в Черкасской области, - ОВАНа Пасху отменят комендантский час в Черкасской области, - ОВА
Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»
СБУ в Харьковской области нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 тысячСБУ в Харьковской области нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 тысяч
Войска РФ обстреляли 12 городов и сел в Донецкой областиВойска РФ обстреляли 12 городов и сел в Донецкой области
Переполох в "ЛНР": Москва из-за провалов на фронте начала чистки главарейПереполох в "ЛНР": Москва из-за провалов на фронте начала чистки главарей
Риск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведкаРиск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведка
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Последние новости
Подгружаем последние новости