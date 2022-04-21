Уцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВА

РоSSийские захватчики не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру - города разрушают до основания, информирует ZN.ua .

В результате ракетных и артиллерийских обстрелов Северодонецка были уничтожены или повреждены все продовольственные склады в городе. Значительные разрушения зафиксированы и в Рубежном и Новодружеске.

Гражданская инфраструктура уничтожена, на пять непригодных для жизни домов стало больше. Люди получают продукты только из гуманитарных грузов из других регионов страны.

Количество пожаров при таких условиях подсчитать трудно. Однако героическими усилиями работников ГСЧС Украины все очаги возгораний ликвидированы.

Как сообщает Генштаб, за минувшие сутки ВСУ в зоне ООС отбили 9 атака врага, и уничтожили значительное количество вражеской техники.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 80 процентов территории Луганщины.