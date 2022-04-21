РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область

Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналами воздушной тревоги. Враги обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.

Людей и дома не задело, однако снаряды попали в коммуникации, поэтому в городе выключился свет, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"На этот час специалисты все восстановили – вода и электричество есть. И сейчас у нас все нормально", – отметил он.

"Ураган" – это советская реактивная система залпового огня с калибром 220 миллиметров. Снаряды к ней больше, чем к "Граду", но меньше "Смерча".