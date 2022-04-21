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2022-04-21
РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область
Жертв и разрушений жилых домов нет.
Ураган, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua
Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналами воздушной тревоги. Враги обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.
Людей и дома не задело, однако снаряды попали в коммуникации, поэтому в городе выключился свет, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"На этот час специалисты все восстановили – вода и электричество есть. И сейчас у нас все нормально", – отметил он.
"Ураган" – это советская реактивная система залпового огня с калибром 220 миллиметров. Снаряды к ней больше, чем к "Граду", но меньше "Смерча".