РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область

Жертв и разрушений жилых домов нет.

РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область
Ураган, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналами воздушной тревоги. Враги обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.

Людей и дома не задело, однако снаряды попали в коммуникации, поэтому в городе выключился свет, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"На этот час специалисты все восстановили – вода и электричество есть. И сейчас у нас все нормально", – отметил он.

"Ураган" – это советская реактивная система залпового огня с калибром 220 миллиметров. Снаряды к ней больше, чем к "Граду", но меньше "Смерча".

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