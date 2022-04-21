Стремительно растет число раненых: оккупантам дают мощный отпор на Харьковщине

война, техника РФ, военная техника

В Балаклее Харьковской области раненых роSSийских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике.

Как констатируют в Генштабе ВСУ, происходит это несмотря на то, что госпиталь для роSSийских военных оборудован в здании местной музыкальной школы.

«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», - сообщили в Генштабе.

Также в новой сводке Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает частичную блокировку и обстрелы Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает обстрелы вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

Напомним, 20 апреля в Харькове после обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках. Также загорелись припаркованные авто.


Катерина Петренко, politeka.net

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