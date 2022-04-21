РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»

Генсек ООН Антонио Гуттериш выступил с предложением ввести перемирие на четыре дня, информирует ZN.ua.

РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»
© Офис президента

РоSSия ответила категорическим отказом на предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериша по поводу введения в Украине четырехдневной «пасхальной гуманитарной паузы», которую предлагали ввести на время Пасхи праздников.

«Антониу Гуттериш призвал установить с 21 апреля «великодневную гуманитарную паузу» для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло регулярно терпеть», - сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

. @antonioguterres призвал установить с 21 апреля "великодневную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это трийло регулярно терпеть.

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 20 апреля 2022

Представитель оккупантов заявил, что перемирие является «стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться».

Он добавил также, что перемирие позволит «устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях русских солдат».


Ирина Знась, ZN.ua

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