Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

В этом году свою традиционную награду немецкая медиа-группа WMG посвятила борьбе за свободу в Восточной Европе, информирует ZN.ua.

Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат
© Офис президента

Обладателями престижной награды немецкой медиа-группы Weimer Media Group (WMG) станут президент Украины, лидер белорусской оппозиции и роSSийская журналистка, сообщает DW.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и роSSийская журналистка Марина Овсянникова получат немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"). Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, сообщила в четверг, 21 апреля, медиагруппа Weimer Media Group (WMG).

Церемония награждения состоится 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в федеральной земле Бавария. Ее, как ожидается, проведет председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber).

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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