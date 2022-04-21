Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Обладателями престижной награды немецкой медиа-группы Weimer Media Group (WMG) станут президент Украины, лидер белорусской оппозиции и роSSийская журналистка, сообщает DW.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и роSSийская журналистка Марина Овсянникова получат немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"). Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, сообщила в четверг, 21 апреля, медиагруппа Weimer Media Group (WMG).

Церемония награждения состоится 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в федеральной земле Бавария. Ее, как ожидается, проведет председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber).

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.