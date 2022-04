РФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведка

РоSSийские захватчики стремятся добиться успехов в войне против Украины до 9 мая. Войска РФ пытаются продвигаться в сторону Краматорска, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter .

«РоSSия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи в канун ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и решительно они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас силы РФ продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который страдает от ракетных обстрелов.

«Активность роSSийской авиации сохраняется, поскольку РФ стремится обеспечить прямую поддержку с воздуха для наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины», – отмечает Минобороны Великобритании.