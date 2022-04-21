РФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведка

Это может повлиять на то, насколько решительно будет действовать РФ в преддверии этой даты, информирует ZN.ua.

РФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведка
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские захватчики стремятся добиться успехов в войне против Украины до 9 мая. Войска РФ пытаются продвигаться в сторону Краматорска, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«РоSSия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи в канун ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и решительно они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас силы РФ продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который страдает от ракетных обстрелов.

«Активность роSSийской авиации сохраняется, поскольку РФ стремится обеспечить прямую поддержку с воздуха для наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины», – отмечает Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 21, 2022


Анастасия Гурин, ZN.ua

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