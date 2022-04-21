С начала войны в Украине от рук роSSийских захватчиков погибли 208 детей — Офис генпрокурора

376 детей получили ранения разной степени тяжести.

Более 584 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. 208 детей погибли, 376 — получили ранения разной степени тяжести, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РоSSии повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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