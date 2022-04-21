Ирландия принимает украинских беженцев и выплачивает социальную помощь

Власти и население Ирландии радушно принимают украинских беженцев. Обездоленным людям предоставляют бесплатное жилье, помогают в поиске работы и выплачивают социальную помощь.

Помощь украинским беженцам в Ирландии: как оформить статус и получить денежное пособие

Прибывших на территорию Ирландии украинских переселенцев сначала поселяют в пункты для беженцев. Для пересечения границы виза не понадобится, достаточно загранпаспорта или внутреннего украинского паспорта.

Получить временную защиту в Ирландии и бесплатное постоянное жилье не составит труда, но придется немного потерпеть. На оформление статуса может уйти больше недели, все это время придется жить в центрах для беженцев, которые обустроены в школах, пожарных частях, палаточных городках и спортзалах.

Получение статуса временной защиты дает возможность легально жить и работать в Ирландии, получать социальное пособие и медицинскую помощь.

Помощь украинским беженцам в Ирландии: как оформить статус и получить денежное пособие

В ирландских центрах для беженцев всегда много людей и шумно, но зато бесплатно кормят и устраивают на ночлег. Переселенцам оформляют документы, а потом на автобусах отвозят в места временного поселения. Покидать графство, на территории которого был оформлен статус временной защиты, нельзя, поскольку так можно потерять поддержку государства и социальные выплаты.

Ежемесячное денежное пособие, которое получают беженцы из Украины, составляет около 800 евро на взрослого и выдается на руки наличными в отделениях AnPost.

Напомним, ранее сообщалось, что в США предоставят украинским беженцам статус временной защиты и трудоустройство.


Шевченко Лилия, Тудей

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