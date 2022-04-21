Русские на Луганщине, получив отпор, уничтожают склады с продуктами: где сейчас идет штурм

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, на линии фронта отбиты девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Кроме того подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

«Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной», - сообщил Гайдай.

Также Гайдай рассказал, что за последние сутки оккупанты разрушили больше всего домов в Рубежном и Новодружеске.

«Непригодными для жизни здесь стали еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день…», - сообщил Сергей Гайдай.