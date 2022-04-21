Мужчин с оккупированной Херсонщины заставят воевать на стороне рф: вскрылся план врага

Мужчин с оккупированной Херсонщины заставят воевать на стороне рф: вскрылся план врага

Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, в разведке подчеркивают, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной «мобилизации».

ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев в самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

Гостомель, война

Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев, - подчеркивают в разведке.

Для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат. В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Как предупреждают в разведке, указанная спецоперация ставит целью уничтожение представителей украинского этноса.

Также это еще и проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению РоSSии и мира мифа о том, что «освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами».

«Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации», - подчеркивают в ГУР Минобороны.

Добавим, ранее стало известно, что роSSийские войска начали массированное наступление на территории Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", - сказал Старух.

Старух также призвал людей эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов.

Также сообщалось, что оккупанты провели «референдум» в Розовке на Запорожье.

"Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, что находятся за рамками правового поля Украины", - сообщили 19 апреля в Запорожской ОВА.


Катерина Петренко, politeka.net

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