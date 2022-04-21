Руководители оборонных ведомств США и Китая побеседовали впервые за президентство Байдена
Разговор, который длился около 45 минут, не привел к каким-либо серьезным прорывам
Глава Пентагона Ллойд Остин побеседовал в среду с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ,
По словам пресс-секретаря военного ведомства США Джона Кирби, в ходе разговора обсуждались отношения между двумя странами, “вопросы региональной безопасности, а также неспровоцированное вторжение РоSSии в Украину”.
Как сообщил представитель правительства США, говоривший на условиях анонимности, разговор, который длился около 45 минут, не привел к каким-либо серьезным прорывам, но Остин вновь подчеркнул важность того, что Пекину не следует помогать РоSSии в ее агрессии против Украины. В свою очередь, глава китайского военного ведомства подчеркнул в ходе беседы, что Тайвань – это часть Китая.
Несмотря на напряженность и острую риторику, американские военные давно стремятся иметь открытые линии связи со своими китайскими коллегами, чтобы иметь возможность смягчить возможные обострения в отношениях или реагировать на чрезвычайные ситуации. Тем не менее, лишь 20 апреля Остин смог поговорить с главой китайского оборонного ведомства.
США не имеют официальных отношений с Тайванем, но представляют собой крупнейшую страну в мире, поддерживающую его и поставляющую ему оружие. Администрация Байдена неоднократно говорила о своей твердой приверженности делу поддержки Тайваня, имеющего демократическую форму правления.