Руководители оборонных ведомств США и Китая побеседовали впервые за президентство Байдена

Глава Пентагона Ллойд Остин побеседовал в среду с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ, сообщает “Голос Америки ”.

По словам пресс-секретаря военного ведомства США Джона Кирби, в ходе разговора обсуждались отношения между двумя странами, “вопросы региональной безопасности, а также неспровоцированное вторжение РоSSии в Украину”.

Как сообщил представитель правительства США , говоривший на условиях анонимности, разговор, который длился около 45 минут, не привел к каким-либо серьезным прорывам, но Остин вновь подчеркнул важность того, что Пекину не следует помогать РоSSии в ее агрессии против Украины. В свою очередь, глава китайского военного ведомства подчеркнул в ходе беседы, что Тайвань – это часть Китая.

Несмотря на напряженность и острую риторику, американские военные давно стремятся иметь открытые линии связи со своими китайскими коллегами, чтобы иметь возможность смягчить возможные обострения в отношениях или реагировать на чрезвычайные ситуации. Тем не менее, лишь 20 апреля Остин смог поговорить с главой китайского оборонного ведомства.

США не имеют официальных отношений с Тайванем, но представляют собой крупнейшую страну в мире, поддерживающую его и поставляющую ему оружие. Администрация Байдена неоднократно говорила о своей твердой приверженности делу поддержки Тайваня, имеющего демократическую форму правления.