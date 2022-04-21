Действия Кремля дестабилизировали всю центральную Евразию – Freedom House

Успех Москвы в войне с Украиной означал бы, что впервые после «холодной войны» авторитарный режим сверг демократическое правительство. Это главный тезис доклада проекта Nations in Transit (“Нации в пути”), который опубликовала правозащитная организация Freedom House , сообщает “Голос Америки".

“Автократы атакуют либеральный международный порядок, а нечистоплотные “народные избранники” выбирают коррупционные и антилиберальные формы правления, первостепенная роль демократии... начинает уступать насилию и злоупотреблениям в руководстве”, - пишут авторы доклада.

Авторы доклада убеждены, что жестокое вторжение в Украину Владимира Путиана представляет собой экзистенциальную угрозу не только для суверенитета Украины, но и для либерального международного порядка.

«Путинская война – это самое недавнее и наиболее мрачное проявление его (Путина) разбойничьего и злонамеренного влияния на соседние государства. Когда свободные общества стали сопротивляться его усилиям извратить их медиа и коррумпировать их политиков, Путин прибег к угрозам или применил реальную военную силу, как это было в Грузии в 2008-м или в Украине в 2014-м. Когда стулья под авторитарными правителями зашатались вследствие требований перемен, высказанных их народами, Путин поддержал их режимы и усилил их зависимость от Москвы, как это было в Беларуси и совсем недавно в Казахстане», – так авторы доклада характеризуют сложившуюся ситуацию.

“Однако, – подчеркивают они, – в нынешнем конфликте [в Украине] ставки оказались еще выше. Если Кремлю удастся подчинить себе суверенную, демократическую Украину, то в данном регионе это будет в первый раз со времен “холодной войны”, когда авторитарная держава свергла свободно избранное национальное правительство”.

“Даже если эти усилия [Кремля] не увенчаются успехом, они уже дестабилизировали весь регион, что потенциально стимулирует нарастающую антидемократическую трансформацию, происходящую в Европе и Евразии”, - полагают авторы доклада.

“Страны Центральной и Восточной Европы и Евразии все в большей степени движутся по двум различным векторам: в бездну тотальной автократии или в серую зону “гибридного” правления, где демократические, на первый взгляд, структуры прикрывают антидемократическую политику”, – констатируют авторы документа.

Они отмечают, что Азербайджан, Беларусь , РоSSия и пять центральноазиатских стран продолжают опускаться в нижнюю часть рейтинга Freedom House, по мере того как давно пришедшие к власти деспоты истребляют инакомыслие и укрепляют свои позиции на фоне мнимых угроз со стороны внешних и внутренних “врагов”.

Сегодня в регионе существуют 11 таких гибридных режимов, хотя еще в 2004 году их было только четыре. Лишь шесть стран могут быть охарактеризованы как укрепившиеся демократии: Чешская республика, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения, хотя и эти шесть подверглись в последние годы разрушающему действию антилиберализма и коррупции, подчеркивается в докладе.

Опасность, которую таит в себе роSSийское вторжение в Украину, уже сегодня основательно встряхнула демократов всего мира. Но потребуется значительная и стабильная контрсила, чтобы вернуть весь регион на позитивную траекторию. Если региональные и глобальные лидеры хотят выстоять перед авторитарной агрессией, то они должны проявить такую же решимость, какую проявили украинцы – таково убеждение экспертов Freedom House.

При этом, подчеркивают они, ни одна страна региона не стала столь ярким, как РоSSия, примером смертельно опасных последствий прихода к власти человека, привыкшего решать любые проблемы грубой силой. И приходят к выводу: за 22 года своего пребывания на вершине роSSийской вертикали власти Путин систематически подрывал институты, призванные контролировать произвол со стороны исполнительной власти, в конце концов трансформировав гибридный режим образца 2000 года в сложившийся авторитарный режим образца 2022-го.

В число стран, политическая ситуация в которых освещается в докладе, традиционно входят все постсоветские государства и страны Центральной и Восточной Европы, до распада СССР входившие в советскую сферу влияния и, в частности, в Организацию Варшавского договора.

В докладе отмечается снижение демократических трендов в регионе в целом уже 18-й год подряд.