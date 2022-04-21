Шарль Мишель заверил Украину в усилении санкционного давления на РФ — Офис президента
Без нефти этот пакет будет пуст и не нужен.
Во время своего визита в Украину Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил украинские власти, что Европа продолжит наращивать санкционное давление на РоSSию и всемерно поддерживать Вооруженные силы Украины. Об этом
«На переговорах речь шла, прежде всего, о дальнейшем усилении санкционного давления на государство-агрессора. Ожидаем быстрого одобрения шестого пакета санкций и требуем включения в него как минимум санкции на нефть. Без нефти этот пакет будет пуст и не нужен», — написал Жовква.
По словам заместителя Андрея Ермака, Шарль Мишель заверил во всесторонней поддержке Евросоюзом Вооруженных Сил Украины и восстановления нашего государства.
По словам представителя Офиса президента, на май запланировано обсуждение и общее определение концепции его наполнения с целью начала плодотворной работы.
«Ну и, безусловно, два Президента скоординировали шаги на пути к нашей стратегической цели — членству в ЕС. Как только Еврокомиссия представит свое Заключение после проработки ответов Украины на опросник, его немедленно рассмотрит Европейский Совет и примет решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Шарль Мишель приложит все усилия, чтобы это решение было одобрено на ближайшем заседании ЕС», — подытожил Жовква.