Шарль Мишель заверил Украину в усилении санкционного давления на РФ — Офис президента

Во время своего визита в Украину Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил украинские власти, что Европа продолжит наращивать санкционное давление на РоSSию и всемерно поддерживать Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Жовква.

«На переговорах речь шла, прежде всего, о дальнейшем усилении санкционного давления на государство-агрессора. Ожидаем быстрого одобрения шестого пакета санкций и требуем включения в него как минимум санкции на нефть. Без нефти этот пакет будет пуст и не нужен», — написал Жовква.

По словам заместителя Андрея Ермака, Шарль Мишель заверил во всесторонней поддержке Евросоюзом Вооруженных Сил Украины и восстановления нашего государства.

По словам представителя Офиса президента, на май запланировано обсуждение и общее определение концепции его наполнения с целью начала плодотворной работы.