РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной

РоSSия настаивает на включении Беларуси в качестве подписанта будущего договора с Украиной и ее роли как государства-гаранта, заявил директор департамента СНГ МИД РоSSии Алексей Полищук.

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран», - сказал он.

По словам представителя страны-агрессора, договоренности уже согласованы с Беларусью.