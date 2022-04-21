РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной

Путин с Лукашенко уже обо всем договорились.

РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной
© Сайт Президента Республики Беларусь

РоSSия настаивает на включении Беларуси в качестве подписанта будущего договора с Украиной и ее роли как государства-гаранта, заявил директор департамента СНГ МИД РоSSии Алексей Полищук.

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран», - сказал он.

По словам представителя страны-агрессора, договоренности уже согласованы с Беларусью.

Следует отметить, что Украина категорически отказалась признавать Беларусь как возможного "гаранта безопасности" и участника договора, поскольку считает ее соучастником безосновательного нападения на Украину - роSSийские войска вошли в Украину с территории Беларуси. Также оттуда регулярно происходят ракетные удары и вылеты самолетов РФ.


Ирина Знась, ZN.ua

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