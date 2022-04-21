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2022-04-21
"Подбегали, трусились": роSSийские срочники пытаются вырваться из Украины, новый аудиоперехват
РоSSийские оккупанты несут такие потери на украинской земле, что привлекают солдат-срочников.
Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.
"Здесь надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он ... решит вопрос, меня заберут..." – рассказывает роSSийский солдат-срочник своей матери в перехваченном аудио.
Он ищет способы вырваться домой.
«Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», – отвечает мать.
Катерина Петренко, politeka.net