"Подбегали, трусились": роSSийские срочники пытаются вырваться из Украины, новый аудиоперехват

роSSийская военная техника рф

РоSSийские оккупанты несут такие потери на украинской земле, что привлекают солдат-срочников.

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

"Здесь надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он ... решит вопрос, меня заберут..." – рассказывает роSSийский солдат-срочник своей матери в перехваченном аудио.

Он ищет способы вырваться домой.

«Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», – отвечает мать.


Катерина Петренко, politeka.net

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