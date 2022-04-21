Высчитаны приблизительные координаты роSSийского крейсера "Москва" на дне моря

Остатки "Москвы" находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров.

Высчитаны приблизительные координаты роSSийского крейсера "Москва" на дне моря
крейсер "Москва"

Специалисты получили дополнительную информацию, позволившую установить приблизительные координаты крейсера "Москва", подбитого украинскими ракетами "Нептун".

Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Остатки "Москвы" находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. В частности, об этом стало известно из-за аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение операции.

Также известны координаты, в которых был пораженный ракетный крейсер и началась его буксировка в порт. Как сообщали сами россияне, – во временно оккупированный Севастополь. Сочетание этого вектора, направления и дальности от мыса Тарханкут дает достаточно точный район дна Черного моря.

Фото: defence-ua.com

Если расчеты верны, то ракетный крейсер находится на глубине 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатка корабля, а также организовать подъем частей корабля и вооружения. В то же время такие операции очень сильно зависят от того, как именно "Москва" легла на дно.

Напомним, в ночь на 14 апреля в Черном море затонул флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Он был поврежден вечером 13 апреля украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". Судно начало гореть в Севастопольской бухте.

В начале войны крейсер "Москва" вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться от защитников острова Змеиный. На что те ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!"

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