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2022-04-21
Военные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и Starstreak
Это БПЛА "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10".
Фото: Міноборони
Вооруженные силы Украины сбили два беспилотника роSSийских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"За минувшие сутки подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два роSSийских БПЛА - "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА поражены переносными ЗРК "Stinger" и "Starstreak".
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Напомним, на Луганщине нацгвардеец сбил вражеский беспилотник из автомата Калашникова.