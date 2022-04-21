Военные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и Starstreak

Это БПЛА "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины сбили два беспилотника роSSийских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"За минувшие сутки подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два роSSийских БПЛА - "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА поражены переносными ЗРК "Stinger" и "Starstreak".

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Напомним, на Луганщине нацгвардеец сбил вражеский беспилотник из автомата Калашникова.