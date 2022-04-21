Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации

"Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два".

Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Михайло Подоляк
Фото: Twitter

Советник главы Офиса президента Михаило Подоляк подтвердил, что он и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия готовы ехать в Мариуполь на переговоры по эвакуации и мирных жителей, и бойцов полка "Азов".

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем. сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк в Twitter.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Арахамия также подчеркнул, что готов к переговорам с роSSийской стороной об эвакуации. Он подчеркнул, что представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести непосредственно на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение роSSийской стороны", - написал он в Telegram-канале.

Напомним, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором он сообщил, что общался с Подоляком и Арахамией, и они заявили, что готовы приехать в Мариуполь на переговоры с роSSийской стороной об эвакуации военного гарнизона, который там остался.

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