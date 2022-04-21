РоSSийским оккупантам приказали убить военнопленных в Попасной — перехваченный разговор

В ГУР отметили, что это откровенное военное преступление РФ, информирует ZN.ua.

РоSSийским оккупантам приказали убить военнопленных в Попасной — перехваченный разговор
© Ирина Верещук/facebook

Украинская разведка получила перехваченный разговор оккупантов, в котором говорится о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия рассии - это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные", — отметили в ГУР.

В разведке также напомнили, что военные преступления не имеют срока давности и все военные преступники будут справедливо наказаны.


Максим Царук, ZN.ua

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