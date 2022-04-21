РоSSийским оккупантам приказали убить военнопленных в Попасной — перехваченный разговор

Украинская разведка получила перехваченный разговор оккупантов, в котором говорится о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия рассии - это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные", — отметили в ГУР.

В разведке также напомнили, что военные преступления не имеют срока давности и все военные преступники будут справедливо наказаны.