80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА

После того, как украинские защитники отошли от Кременной, роSSийские оккупанты контролируют 80 процентов территории Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона .

Однако он отметил, что военные РФ пока не могут прорвать украинскую оборону и пройти дальше.

"Линия обороны держится от Рубежного до Попасной. Все усилия враг бросил именно на штурм Рубежного, Попасной и Золотого, но ничего у него не выходит. Все атаки, которые они проводят, все обстрелы ничего им не дают. Не пробивают они нашу оборону, только теряют людей и технику", — рассказал Гайдай.

Он также заявил, что в области по-прежнему остаются люди, не желающие эвакуироваться, несмотря на роSSийское наступление.

По словам главы ОВА, если Украине удастся договориться о "Пасхальном перемирии", то в Луганской области это время максимально используют для доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей.

Кроме этого, Гайдай рассказал о ситуации на временно оккупированной территории Луганщины.

По его информации, там оккупанты заставляют все фирмы перерегистрироваться в так называемую "ЛНР", грабят банковские отделения и отделения почты, пытаются назначить "своих людей" на руководящие должности. Также в Рубежном депортируют жителей вглубь непризнанной республики, сразу грабя освободившиеся квартиры.