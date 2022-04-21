Чиновники США, Украины и стран ЕС покинули встречу G20 во время выступления РоSSии
На заседании, в частности, обсуждали экономические риски, вызванные войной РФ против Украины, информирует
Министры финансов и руководители центральных банков США, Украины и нескольких стран ЕС покинули встречу стран Большой двадцатки, когда начал выступать представитель РФ. Об этом сообщают
В частности, к бойкоту РоSSии присоединились министр финансов США Джэнет Йеллен и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, министр финансов Украины Сергей Марченко, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
По информации источников, встречу также покинули высокопоставленные чиновники экономической отрасли из Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии. А некоторые из тех, кто участвовал в заседании по видеосвязи, выключили камеры во время выступления роSSийского чиновника.
В Washington Post отметили, что несколько членов G20 не присоединились к бойкоту. В частности, этого не сделали Китай и Индия.
По словам источников, встреча, в том числе, была посвящена рискам для мировой экономики, вызванным войной РоSSии против Украины, и тому, как мир должен на них реагировать.