Министры финансов и руководители центральных банков США , Украины и нескольких стран ЕС покинули встречу стран Большой двадцатки, когда начал выступать представитель РФ . Об этом сообщают Washington Post и Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В частности, к бойкоту РоSSии присоединились министр финансов США Джэнет Йеллен и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, министр финансов Украины Сергей Марченко, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По информации источников, встречу также покинули высокопоставленные чиновники экономической отрасли из Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии. А некоторые из тех, кто участвовал в заседании по видеосвязи, выключили камеры во время выступления роSSийского чиновника.

В Washington Post отметили, что несколько членов G20 не присоединились к бойкоту. В частности, этого не сделали Китай и Индия.

По словам источников, встреча, в том числе, была посвящена рискам для мировой экономики, вызванным войной РоSSии против Украины, и тому, как мир должен на них реагировать.