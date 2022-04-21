От роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день от роSSийских захватчиков освобождены 934 населенных пункта.

Об этом он заявил в видеообращении по истечении 56 дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и общин Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте. Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и социальным услугам, органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время в освобожденных городах и поселках среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды.

"Чтобы обезвредить их все, нужно много времени, много усилий. И я благодарен всем специалистам, всем спасателям, которые выполняют эту важную задачу. Еще раз призываю наших граждан, возвращающихся в освобожденные общины, быть очень внимательными. Не заходить на территорию, которая еще не проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полиции и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы", - отметил Зеленский.

Он также рассказал, что максимально жесткой остается ситуация на востоке и юге страны. Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления добыть в борьбе хоть какую-то "победу" для себя, "хотя бы что-то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам".

"И я искренне благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем Вооруженным Силам Украины, всем нашим городам, всем нашим общинам, которые противятся захватчикам. Держатся и своей борьбой, без преувеличения, спасают наше государство. Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Великая Новоселка, Золотое, Попасная, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревка и десятки, десятки других городов, других наших общин востока, общин юга Украины, в борьбе за которые решается судьба нашего народа, судьба нашей свободы", – подчеркнул Зеленский.

18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что роSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

По данным СНБО, россияне хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области к Пасхе. Рассчитывают таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.