ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе, - Штаб ООС

Защитники Украины уничтожили технику и склад с боеприпасами.

В течение суток военнослужащие Объединенных сил успешно отбили девять атак роSSийских захватчиков на Донецком и Луганском направлениях и нанесли ущерб врагу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - подчеркнули в штабе.

Напомним, вчера ВСУ отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Были уничтожены 12 танков, одна артсистема, сбит один самолет Су-34, вертолет Ка-52, четыре беспилотника и крылатая ракета.

18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что роSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

По данным СНБО, россияне хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области к Пасхе. Рассчитывают таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.