ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе, - Штаб ООС

Защитники Украины уничтожили технику и склад с боеприпасами.

ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе, - Штаб ООС
Ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ООС

В течение суток военнослужащие Объединенных сил успешно отбили девять атак роSSийских захватчиков на Донецком и Луганском направлениях и нанесли ущерб врагу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - подчеркнули в штабе.

Напомним, вчера ВСУ отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Были уничтожены 12 танков, одна артсистема, сбит один самолет Су-34, вертолет Ка-52, четыре беспилотника и крылатая ракета.

18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что роSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

По данным СНБО, россияне хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области к Пасхе. Рассчитывают таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
КамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряетсяКамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряется
Враг получил по зубам под Изюмом и рвется к Славянску: сводка Генштаба ВСУ на вечер 20 апреляВраг получил по зубам под Изюмом и рвется к Славянску: сводка Генштаба ВСУ на вечер 20 апреля
Экс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на ДонбассеЭкс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на Донбассе
РоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — СШАРоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — США
На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – АрестовичНа Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – Арестович
В течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целейВ течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целей
ВСУ отразили 10 атак врага на Донецком и Луганском направленияхВСУ отразили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях
ВСУ восстановили контроль над Марьинкой, попытки вражеского наступления под Харьковом и Донецком успеха не имели, – ГенштабВСУ восстановили контроль над Марьинкой, попытки вражеского наступления под Харьковом и Донецком успеха не имели, – Генштаб
РоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - ГенштабРоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - Генштаб
Армия РФ потеряла в Украине уже около 20 900 военных — Генштаб ВСУАрмия РФ потеряла в Украине уже около 20 900 военных — Генштаб ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости