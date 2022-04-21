Попытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД Германии
Часть ответственности за стратегический просчет Зигмар Габриэль возлагает на Меркель
Бывший министр иностранных дел (2017-2018) и экономики (2013-2017) Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) признал личные просчеты по роSSийскому проекту магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Об этом он сообщил в опубликованном 20 апреля, интервью газете Die Welt,
Однако, по его мнению, было бы неправильным возлагать на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) всю ответственность за энергетическую зависимость ФРГ от роSSийского природного газа.
Экс-министр объяснил, что не только немцы надеялись, что за счет тесных торговых отношений с Россией ее можно интегрировать в европейские институты. "Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и они были правы". Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от роSSийских энергоносителей - это не что иное, как искать "козла отпущения", - полагает он, информирует
По мнению Габриеля, частично ответственность за стратегическую ошибку несет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Они допустили ошибку в том, что с 2005 года политику в отношении РФ вершила возглавлявшая эту партию канцлер Ангела Меркель.