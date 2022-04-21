Попытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД Германии

Бывший министр иностранных дел (2017-2018) и экономики (2013-2017) Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) признал личные просчеты по роSSийскому проекту магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом он сообщил в опубликованном 20 апреля, интервью газете Die Welt, сообщает DW . В частности, он сказал, что "не прислушиваться к восточным европейцам, когда они возражали" было ошибкой.

Однако, по его мнению, было бы неправильным возлагать на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) всю ответственность за энергетическую зависимость ФРГ от роSSийского природного газа.

Экс-министр объяснил, что не только немцы надеялись, что за счет тесных торговых отношений с Россией ее можно интегрировать в европейские институты. "Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и они были правы". Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от роSSийских энергоносителей - это не что иное, как искать "козла отпущения", - полагает он, информирует ZN.ua .